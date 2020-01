Bari, al Capocasale il quadrangolare 'Uniti per l'autismo'

BARI - Si terrà sabato 18 gennaio, a partire dalle ore 10, sul campo sportivo Capocasale, il quadrangolare di calcio “Uniti per l’autismo” in favore dell’associazione “Vinci con noi”. L’iniziativa di solidarietà è stata presentata questa mattina, a Palazzo di Città, dalla presidente della asd “Vinci con noi” Stefania D’Elia alla presenza del sindaco Antonio Decaro. Alla conferenza stampa hanno preso parte il presidente della commissione consiliare Sport Giuseppe Cascella, il presidente dei Lions Club Bari Giacomo Taranto, il consigliere nazionale della UISP Elio di Summa e Mingo De Pasquale.Uniti per l’autismo” è inserita nell’ambito di un Service Lions internazionale rivolto alla diffusione della conoscenza dell’autismo organizzato con l’ausilio dei Lions club presenti sul territorio barese e il supporto del Comune di Bari.“I proventi della raccolta fondi organizzata dai Lions - ha spiegato Cascella - saranno devoluti a “Vinci con noi”, associazione sportiva da nove anni impegnata a realizzare percorsi ludico-sportivi nel nuoto, nel calcio e nella danza per persone con diagnosi di autismo o con disabilità intellettivo-relazionale, e alla prosecuzione del progetto avviato con la realizzazione dello spot di sensibilizzazione “Mica scemo”, scritto e diretto dal regista Antonio Palumbo e nato da un’idea di Mingo De Pasquale e Stefania D’Elia”.“L’amministrazione - ha spiegato il sindaco Decaro - sostiene volentieri questa iniziativa, perché credo sia doveroso partecipare ai momenti importanti che attraversano la vita della mia comunità, cioè a momenti grazie ai quali si accende quella fiammella di speranza, alimentata dalle associazioni di volontariato che, lavorando insieme, svolgono un compito egregio nell’aiutare noi amministratori nello svolgimento di alcune funzioni fondamentali. In questa occasione, sport e solidarietà si sono unite perfettamente grazie all’impegno di realtà come i Lions, l’associazione Vinci con Noi, l’Uisp e di Mingo, che ha realizzato un bellissimo spot. Il torneo calcistico di sabato prossimo è un’occasione per stare insieme, per ‘fare comunità’, far emergere un tema, quello dell’autismo, che ancora pochi conoscono davvero che non può essere scaricato totalmente sulle famiglie dei bimbi autistici o sulle associazioni. È giusto che tutta la comunità prenda coscienza di questa realtà, a partire ovviamente da noi amministratori”.“L’associazione - ha ricordato Stefania D’Elia - rappresenta 280 famiglie con persone autistiche residenti nel territorio, di tutte le età, dai due anni e mezzo fino a 56 anni. Noi crediamo che attraverso l’attività sportiva si possa promuovere per i nostri figli un equilibrio psicofisico e un benessere tale da assicurare loro l’inserimento sociale. Per questo motivo, non ci siamo accaniti con le terapie classiche elettive per la cura dell’autismo, ma abbiamo pensato di costruire per i nostri ragazzi, con tanta professionalità e con l’aiuto di eccellenze nella materia, per creare qualcosa di nuovo per loro. Questa condizione, pur molto difficile, ci espone a momenti di bellezza straordinari, perché i nostri figli sono persone vere, autentiche, e ci insegnano a vivere con quella semplicità che noi oramai abbiamo perso. Il disagio per noi si manifesta soprattutto nel momento dell’entrata a scuola, e anche nell’avviamento all’attività sportiva, soprattutto nei casi più gravi. Proprio da queste difficoltà è nata l’idea di metterci in gioco, percorrendo una lunga strada insieme agli amici qui presenti. Invitiamo la comunità a riflettere sul fatto che oggi un bambino su 80 nasce con la sindrome autistica, ed è quindi necessario impegnarsi per permettere loro una reale inclusione sociale sin dalla più tenera età. L’accostamento dei bimbi al calcio lo dobbiamo all’esperienza compiuta qualche anno fa con l’allora allenatore del Bari calcio, Davide Nicola, che ci ha incoraggiato a provare questa strada, e adesso abbiamo fondato addirittura un campionato, la Quarta Categoria, riconosciuto dalla Figc - divisione calcio paralimpico e sperimentale. E il Bari calcio ha adottato la nostra associazione. Tutto questo dimostra che, anche nel campo dell’autismo, niente è impossibile”.Il presidente Giacomo Taranto ricordando lo spirito di servizio in favore della comunità che è alla base dell’attività di tutti i Club Lions ha confermato l’impegno del proprio sodalizio in favore della difficile tematica dell’autismo. Su iniziativa dei Lions Club Bari si terrà venerdì 5 febbraio presso l’auditorium della Polizia locale un ulteriore momento di approfondimento sull’autismo aperto alla cittadinanza.Al torneo si sfideranno le rappresentative dei consiglieri comunali di Bari, capitanata dal consigliere Giuseppe Di Giorgio, dei dipendenti del Comune di Altamura selezionati da Antonio Decandia, dei dipendenti del Comune di Bari guidati da Pietro Fiorino e la squadra del Lions Club Bari.