Supercoppa di Spagna: trionfa il Real Madrid ai calci di rigore

- A Jedda è il Real Madrid ad aggiudicarsi la Supercoppa di Spagna, battendo l'Atletico Madrid ai calci di rigore. Il match tra le due squadre di Madrid si è rivelato equilibrato con le due compagini che hanno lottato su ogni pallone sbagliando alcune occasioni importanti per portarsi in vantaggio. I blancos sono andati vicini al vantaggio con Jovic che ha lasciato partire un diagonale finito di poco vicino al palo. Morata ha pareggiato i conti delle occasioni con una conclusione ravvicinata prontamente respinta da Courtois.Nei tempi supplementari le due squadre, con le ultime energie rimaste, hanno mantenuto il risultato provando ad approfittare delle disattenzioni avversarie. Al 115’ una ripartenza a campo aperto di Morata ha costretto Valverde al fallo da ultimo uomo e alla conseguente espulsione.La sfida si è conclusa ai calci di rigore con il risultato di 4-1 grazie agli errori decisivi dagli undici metri di Saul e Thomas per gli uomini di Simeone. Ci ha pensato Sergio Ramos a realizzare il rigore della vittoria per il Real.