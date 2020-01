Bari, arresti per tentata estorsione a pescheria Santo Spirito. Decaro: "Orgoglioso mia città e baresi"

BARI - Tre persone sono state arrestate, in flagranza di reato, per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni della pescheria Gagang a Santo Spirito. Il sindaco di Baricommenta la vicenda e dichiara quanto segue: “Oggi sono molto orgoglioso della mia città e dei baresi. Il coraggio degli esercenti titolari della pescheria che hanno denunciato il tentativo di estorsione va sostenuto con l’abbraccio di tutta la comunità. Questo episodio è la dimostrazione di come Bari ha scelto di non abbassare più la testa e di saper reagire per difendere i propri diritti, il rispetto delle regole e la cultura della legalità”.