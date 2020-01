Bari, autista Amtab aggredito durante il servizio

BARI - Momenti di paura a bordo di un bus Amtab a Bari, dove ad avere la peggio è stato un autista del mezzo aggredito da due giovani baresi mentre era in servizio a bordo del mezzo. L'uomo ha riportato la rottura del setto nasale con prognosi di 25 giorni. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul luogo dell'aggressione, l'uomo avrebbe invitato i due ragazzi a gettare la sigaretta che avevano acceso a bordo dell'autobus. I due si sarebbero rifiutati e ne sarebbe nato un battibecco sfociato nella violenta aggressione,Appresa la notizia dell’aggressione, il sindacoha dichiarato quanto segue: “Ieri sera un autista alla guida di un autobus cittadino è stato aggredito. È stato picchiato violentemente da due balordi che avevano bloccato l'autobus perché gli era stato chiesto di smettere di fumare a bordo.Non erano due ragazzini, ma due giovani uomini che spero i Carabinieri individuino al più presto. Al comandante dei Carabinieri ho chiesto di riservare un’attenzione particolare a queste indagini perché chi colpisce così vigliaccamente un uomo che sta cercando di fare semplicemente il proprio lavoro non merita di restare impunito.Stamattina ho chiamato Martino, che ora è a casa e per fortuna sta bene, ma lo spavento è stato tanto. A lui e a tutti i lavoratori della nostra città, che rischiano ogni giorno per colpa della follia e della stupidità di alcune persone, che non hanno niente di meglio da fare per sentirsi importanti che picchiare un uomo mentre è in servizio, voglio dire grazie per quello che fanno e ribadire che la città è dalla loro parte”.