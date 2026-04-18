Bari, incidente in viale Europa: morto motociclista 58enne nello scontro con un’auto

BARI - Un motociclista di 58 anni è morto nella tarda mattinata di oggi in un incidente stradale avvenuto in viale Europa, nel quartiere San Paolo di Bari.

Secondo le prime informazioni, l’uomo era in sella alla propria moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’autovettura. L’impatto è stato particolarmente violento e le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime.

Nonostante l’intervento tempestivo del personale del 118 e il trasporto d’urgenza in ospedale, per il 58enne non c’è stato nulla da fare: è arrivato in pronto soccorso già privo di vita. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.