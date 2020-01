Basket: il San Severo ko 63-62 col Forlì

Nella terza giornata di ritorno di A/2 di basket maschile il San Severo ha perso 63-62 in casa contro il Forlì. Primo quarto, Demps e Mortellaro, 9-5 per i pugliesi. Campori, 12-11 per i romagnoli. Mortellaro, 15-14 San Severo. Giachetti, Forlì si impone 24-21. Secondo quarto, Rush 33-25 per gli avversari. Spanghero, 37-36 per i pugliesi. Demps, San Severo prevale 39-36. Terzo quarto, Marini impatta per Forlì, 41-41. Di nuovo Demps, 51-43 per i pugliesi. Di Donato, San Severo trionfa 53-51.Quarto quarto, Spanghero 55-51 per i pugliesi. Watson consente ai romagnoli di pareggiare, 60-60. Rush, Forlì vince questo quarto e 63-62 tutta la partita. Sconfitta immeritata per il San Severo. E’ penultimo in classifica con 10 punti. Migliori realizzatori, per i pugliesi Demps 20 punti, per il Forlì Watson 13 punti. Nella quarta giornata di ritorno domenica 12 gennaio 2020 il San Severo giocherà a Orzinuovi in provincia di Brescia. I lombardi, ultimi con 6 punti, hanno perso 95-93 a Montegranaro.