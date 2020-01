Promozione Pugliese: ok il Manfredonia, l'Ostuni batte la capolista Racale

- Nella diciassettesima giornata del girone A di Promozione Pugliese il Manfredonia ha vinto 4-2 in casa col Castellaneta ed è primo con 47 punti. Nel primo tempo in vantaggio il Manfredonia. Macaluso ha involontariamente deviato il pallone nella propria porta. Trotta ha raddoppiato con un tiro di destro. Il Castellaneta ha segnato con Di Matera di sinistro. Nel secondo tempo il Manfredonia ha realizzato la terza rete con Grumo, tiro rasoterra. Trotta ha segnato il quarto gol su rigore dato per un fallo di Fago su Peres. Il Castellaneta è andato in gol per la seconda volta con Di Matera, tiro al volo. La Sly United Bari ha pareggiato 1-1 a Canosa ed è seconda a 44 punti. Nel primo tempo in vantaggio il Canosa con Zambetta di destro. Nel secondo tempo la Sly United Bari ha pareggiato con Zotti su punizione. Il Bitritto ha pareggiato 2-2 in casa col Borgorosso Molfetta. Il Ginosa ha vinto 2-1 a Grottaglie. Lo Spinazzola ha vinto 1-0 in trasferta contro il Norba Conversano. Il Real Siti ha vinto 2-0 a Cerignola contro il Noicattaro. La Rutiglianese ha superato 3-1 in casa il Capurso. Il Don Uva Bisceglie ha vinto 1-0 ad Apricena ed è quintultimo con 17 punti. Nel girone B l’Ostuni ha vinto 1-0 in casa contro il Racale ed è secondo a 37 punti, a un solo punto dal Racale, che è primo con 38 punti. Per l’Ostuni decisivo il gol realizzato da Caruso di destro nel secondo tempo. Anche il Maglie e il Matino sono secondi a 37 punti. Il Maglie ha vinto 2-1 a Veglie e il Matino ha vinto 5-1 ad Avetrana. Il Manduria ha superato 4-1 in trasferta il Carovigno. Il Sava ha vinto 3-1 a Scorrano. L’Aradeo ha vinto 3-1 a San Pancrazio contro il Campi Salentina. Il Taurisano ha sconfitto 2-1 in casa il Novoli ed è quinto con 30 punti. L’Uggiano non si è presentato in campo contro il Leverano per notevoli problemi economici e si è ritirato da questo campionato.