Campionato Primavera: la Juventus vince, pareggiano l'Atalanta e l'Inter. Ko la Roma

Nella quindicesima e ultima giornata di andata del Campionato di calcio Primavera 1 l’Atalanta ha pareggiato 0-0 in casa contro il Torino ed è prima in classifica da sola con 41 punti. Il Cagliari ha pareggiato 0-0 in casa con l’Inter ed è secondo con 32 punti. Nel secondo tempo sono passati in vantaggio i sardi con Gagliano. I nerazzurri hanno pareggiato con Mulattieri. L’Inter è terza con 27 punti insieme alla Juventus. I biannconeri hanno vinto 2-1 a Vinovo contro la Fiorentina. Nel primo tempo la Juventus Primavera è passata in vantaggio con Moreno.Nel secondo tempo ha raddoppiato con Ranocchia. La Fiorentina ha segnato con Lovisa. La Roma ha perso 5-4 fuori casa contro la Sampdoria. Nel primo tempo in gol i blucerchiati con D’Amico su rigore. I giallorossi hanno pareggiato con D’Orazio e sono passati in vantaggio con Estrella. La Sampdoria ha pareggiato con Baldè. Nel secondo tempo la Roma è tornata in vantaggio con D’Orazio. I blucerchiati hanno pareggiato con Pompetti, sono passati in vantaggio con Baldè. Hanno realizzato la quinta rete con Pompetti. La Roma ha segnato il quarto gol con Sdaigui. Il Napoli ha perso 1-0 a Pescara. Per gli abruzzesi decisivo il gol segnato da Martella nel secondo tempo.L’Empoli ha vinto 3-2 in casa contro il Chievo Verona. Nel primo tempo in gol i toscani con Matteucci. I veneti hanno pareggiato con l’autogol di Matteucci. L’Empoli è passato in vantaggio con Merola. Ha realizzato la terza rete con Cannavò. Nel secondo tempo i veneti hanno segnato il secondo gol con Rovaglia. Il Sassuolo ha vinto 2-0 in casa col Bologna. Il Sassuolo è passato in vantaggio nel primo tempo con Oddei e ha raddoppiato nel secondo tempo con Aurelio. Nella tredicesima giornata del Campionato di calcio Primavera 2 nel girone A il Milan ha vinto 6-0 in casa col Pordenone ed è primo in classifica da solo con 35 punti.Il Verona ha perso 2-0 a Ferrara contro la Spal ed è secondo a 26 punti. La Spal è terza con 25 punti. Nel girone B il Lecce Primavera ha perso 1-0 in casa contro l’Ascoli. Decisivo il gol realizzato nel primo tempo da Alagna su rigore. I salentini sono quarti in classifica con 19 punti. L’Ascoli è primo da solo con 33 punti. Il Trapani ha perso 2-0 a Frosinone ed è secondo con 24 punti.