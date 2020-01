Basket: l'Happy Casa Brindisi trionfa 88-81 dopo un tempo supplementare con la Virtus Roma

Nella diciannovesima giornata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi ha vinto 88-81 dopo un tempo supplementare in casa contro la Virtus Roma. Primo quarto, Thompson 6-0 per i pugliesi. Stone, 11-2. Brown, Brindisi si impone 20-15. Secondo quarto, Stone, 25-18 per i pugliesi. Baldasso impatta per Roma, 26-26. White, 31-28 per la Virtus Roma. Buford, Roma prevale 35-32. Terzo quarto, Dyson 39-38 per la squadra avversaria. Stone, 45-43 Happy Casa. Kyzlink, 54-48 per la Virtus Roma. Buford, Roma trionfa 58-55.Quarto quarto, Brown, 61-60 per i pugliesi allenati da Frank Vitucci. Banks, 66-63. Ancora Banks, 71-67. Dyson, 76-73 Roma. Martin per l’Happy Casa Brindisi, 76-76, necessario il tempo supplementare. Nell’extra time, Thompson, 81-78 per la squadra di Frank Vitucci. Stone, 83-79. Banks e Stone, l’Happy Casa Brindisi vince questo tempo supplementare e 88-81 tutta la partita. Successo importante per i pugliesi. Sono quarti in classifica con 22 punti. Migliori realizzatori, nell’Happy Casa Brindisi Banks 22 punti, nella Virtus Roma Dyson 23 punti. Nella ventesima giornata i pugliesi giocheranno domenica prossima 26 gennaio alle 17 fuori casa contro il Brescia, che ha vinto 78-72 in casa contro il Milano.