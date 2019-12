Capodanno: è festa nelle piazze pugliesi

BARI - E' tempo di festa nei sei capoluoghi per l'arrivo del 2020 in Puglia. Agran protagonista 'Capodanno in musica', lo show in diretta su Canale 5 condotto da Federica Panicucci: sul palco Anna Tatangelo, Elodie, Annalisa, Francesco Renga, Raf, Umberto Tozzi, Nek, Fred De Palma, Shade, Marianne Mirage, Riki, Giordana Angi, Fabrizio Moro, Mondo Marcio. Concerti anche in piazza Libertini a, dove è in scena la world music del Canzoniere Grecanico Salentino.il centro storico è animato da spettacoli, concerti, street art e writing. Adi scena la rievocazione di tradizioni antiche. Il 'MaMi-Mari e Miti' è il progetto del Comune di Taranto che valorizza il legame con il mare e i miti che rappresentano il richiamo alla millenaria storia della città.