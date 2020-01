Serie C: il Monopoli interessato a Neglia e Zanchi

Il Monopoli è interessato all’attaccante del Bari Neglia. I biancoverdi lo vorrebbero in prestito, ma l’affare non è semplice da concludere per i pugliesi. C’è da superare la forte concorrenza dell’Avellino che gioca nel girone C come il Monopoli, del Gozzano e dell’Imolese.I pugliesi potrebbero contattare il Rieti per mettere a disposizione del tecnico Giuseppe Scienza l’esterno di centrocampo Zanchi, al quale sono interessati anche il Teramo e la Ternana. Ci sarebbe una trattativa col Catanzaro per l’attaccante Mangni, il quale ha già giocato nel Monopoli la scorsa stagione.I pugliesi potrebbero cedere l’attaccante Mendicino in serie C o al Rimini o al Giana Erminio. La Ternana è interessata ad acquistare la punta dei pugliesi Fella il quale ha realizzato 12 gol nelle 17 partite finora giocate nel girone C di serie C. Ma difficilmente il Monopoli lo cederà agli umbri. La Reggiana vorrebbe il difensore del Monopoli Donnarumma, ma la società pugliese prima di venderlo eventualmente agli emiliani dovrà trovare un valido sostituto.