CUNEO - Choc a, nel, dove la scorsa notte è comparsa sulla porta di casa di, figlio di Lidia, partigiana deportata anel 1944, una delle grandi voci dell'orrore dei lager.La scritta che si legge distintamente sulla porta della casa dove la donna ha vissuto sino alla morte, nel 1996, è, "qui ci sono ebrei", come nelle città tedesche durante il nazismo. La via dove sorge la casa è stata intitolata proprio alla Rolfi pochi anni fa.I proprietari dell'abitazione hanno denunciato l'episodio ai carabinieri. Al via le indagini anche delladi Cuneo.