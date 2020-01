Coppa Italia, Parma-Roma 0-2: giallorossi ai quarti

La Roma non sbaglia e, in trasferta al Tardini, batte il Parma con una doppietta di Pellegrini che regala ai suoi i quarti di Coppia Italia. Gli uomini di Fonseca dovranno ora affrontare la Juventus di Sarri. Per i giallorossi sarà una specie di rivincita dopo l'ultimo ko in campionato.Con l'assenza di Dzeko e Zaniolo, a salire in cattedra è Lorenzo Pellegrini, uno dei giocatori più positivi della stagione della Roma. Il giocatore decide il match con un bel destro a giro con cui sblocca la partita e con un calcio di rigore. Nel Parma, già orfano di Gervinho, neanche Kulusevski riesce a dare ai suoi il guizzo necessario per creare problemi agli avversari.Nella ripresa, però, i ritmi blandi del match favoriscono maggiormente il Parma che, però, non riesce a trovare lo spunto per riaprire il risultato. Una vittoria che restituisce nuovamente morale alla Roma dopo la sconfitta contro la Vecchia Signora. L'appuntamento per Juventus-Roma è per martedì 22 gennaio."Il risultato è mancato per degli episodi. Abbiamo affrontato una squadra che veniva da due sconfitte, volevano vincere a tutti i costi. Se guardiamo le palle gol, però, c’è stato equilibrio“, ha spiegato Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ai microfoni di Rai Sport dopo il match.