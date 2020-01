Serie D: il Bitonto sfida il Fasano, il Foggia contro la Nocerina

- Nella terza giornata di ritorno del girone H di Serie D il Bitonto, primo in classifica con 41 punti, sfiderà allo Stadio “Degli Ulivi” il Fasano nel primo dei tre derby pugliesi. La squadra di Roberto Taurino deve vincere per confermarsi in vetta. Il Foggia, secondo a 39 punti, giocherà in casa contro la Nocerina. Il match si disputerà con la presenza dei tifosi del Foggia. E’ stato accettato dalla Commissione Disciplinare il ricorso della società pugliese dopo la giornata di squalifica inflitta dal giudice sportivo allo Stadio “Pino Zaccheria” per le pietre lanciate da alcuni supporter del Foggia contro un guardalinee durante il match in casa col Fasano.La squalifica è stata annullata e il Foggia dovrà pagare una multa di 1500 Euro. Inoltre il Foggia ha avuto una diffida, per cui se ci saranno nuovi incidenti, la squalifica dello Stadio del Foggia sarà inevitabile. La squadra di Ninni Corda deve ottenere i tre punti per restare in corsa verso la promozione in Serie C. Il Cerignola ha avuto la vittoria a tavolino 3-0 per la partita giocata il 15 dicembre 2019 a Taranto. La gara era terminata 2-2, ma il Cerignola ha fatto ricorso al giudice sportivo, che l’ha accettato, per il tesseramento irregolare del difensore del Taranto Kosnic. Il Cerignola ora è quarto con 36 punti, il Taranto è quinto a 31 punti. Il Cerignola dovrà superare in trasferta il Grumentum per fare un salto di qualità in classifica.Nel secondo derby pugliese il Taranto affronterà fuori casa il Nardò. Gli jonici devono imporsi in Salento per restare in zona play off. Nel terzo derby pugliese il Brindisi deve cercare un successo allo Stadio “ Franco Fanuzzi” contro il Casarano per fare un passo in avanti nella corsa verso la salvezza. Il Gravina giocherà a Sorrento e vuole rilanciarsi dopo la sconfitta subita 3-2 in casa col Grumentum. L’Altamura deve battere in Puglia l’Agropoli per evitare di finire in zona play out. L’Andria dovrà vedersela in casa contro il Gladiator. La squadra di Giancarlo Favarin deve vincere per abbandonare il terzultimo posto.