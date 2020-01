"Licenziato perchè disabile", la denuncia su Fb di un insegnante di sostegno

ROMA - Licenziato perché disabile: è la denuncia fatta in un post su Fb da Marco Di Domenico, docente di sostegno 33enne licenziato a causa della sua disabilità, una miopatia muscolare, che renderebbe insicuro il suo stesso lavoro. E' stata una commissione medica a cui lui stesso si è sottoposto a stabilirlo, senza tuttavia immaginare che l'esito della visita lo dichiarasse "perennemente inidoneo all'attività di sostegno nella scuola"."L'inclusione - secondo il docente - è la riorganizzazione di un sistema, la sua ricombinazione per fare posto a tutti. E niente, il sistema non ce l'ha fatta: sono stato espulso da un posto che serve all'inclusione. Discriminato di fatto". Il suo contratto a tempo determinato, che sarebbe dovuto scadere a giugno, è stato interrotto a cavallo delle feste di Natale. L'uomo lavorava nella scuola pubblica dallo scorso settembre.