Eccellenza Pugliese: il Corato si porta a due punti dal Molfetta primo in classifica

Nella quarta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza Pugliese il Molfetta pareggia 1-1 in casa contro l’Otranto ed è primo con 42 punti. Nel secondo tempo il Molfetta passa in vantaggio con Anaclerio, tiro da trenta metri. L’Otranto pareggia con Cisternino di testa. Il Corato vince 2-0 a Ruvo col San Marco in Lamis ed è secondo a 40 punti a due soli punti dal Molfetta. Nel secondo tempo in gol il Corato con Di Rito di destro. Raddoppia Leonetti, tiro al volo in mezza rovesciata.Sulla panchina del Corato debutta il nuovo allenatore Massimo Pizzulli, subentrato all’esonerato Fabio Di Domenico. Il Trani di Angelo Sisto pareggia 0-0 in casa con l’Ortanova ed è terzo a 34 punti. L’Audace Barletta perde 3-0 in casa con il Don Uva Bisceglie. Il Barletta 1922 vince 1-0 a San Severo. Il Vieste non va oltre l’1-1 interno col Deghi Lecce. Il Gallipoli vince 1-0 in Salento contro il Martina Franca. La Fortis Altamura pareggia 1-1 a Ugento ed è undicesima a 23 punti.