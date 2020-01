Festa all’Associazione ‘Pitagora’ in onore di Sarina Elefteria Garufi per la ultradecennale presidenza

In occasione di un evento conviviale dell’Associazione Culturale Italo-Ellenica “Pitagora” di Bari, della quale cono consigliere, è stata festeggiata Sarina Elefteria Garufi, per aver retto attivamente l’incarico di presidente del consesso, per un lungo periodo (2006-2019), con soddisfazione e compiacimento del Consiglio Direttivo, dei soci e dei simpatizzanti che hanno riservato alla signora Garufi lunghi applausi.Nel corso della riunione, è stato fatto al presidente un omaggio floreale, insieme ad una targa-ricordo per la sua intensa attività a favore dell’Associazione.Sono state quindi illustrate da Antonella Pische, le principali attività e le iniziative intraprese nel corso del suo mandato, come eventi, mostre, gite, viaggi culturali sia in Italia che all’estero (Grecia e Turchia), feste annuali dell’amicizia italo-ellenica alle quali hanno partecipato orchestre e balletti provenienti dalla Grecia, dalla Grecìa Salentina e dal Gargano. Sono state organizzate mostre iconografiche di artisti provenienti dalla Grecia in diverse città italiane tra le quali: Bari (Museo civico), Grottaferrata (Monastero di San Nicola), Brindisi, Lecce, Taranto, Monte Sant’Angelo, Sannicandro, ecc.Udienza speciale del Santo Padre, S.S. Joseph Ratzinger, al quale fu donata un’icona raffigurante San Pietro e San Paolo, simbolo dell’unità delle due Chiese.Organizzazione, su invito del Comune di Bari, di mostre di icone bizantine e di costumi originali tradizionali greci del Re Othonos e della Regina Amalia, provenienti dal Museo di Amaliada (Peloponneso). In occasione del G7 a Bari (2017), sempre su invito del Comune di Bari, è stata organizzata, nel Colonnato del Palazzo della Provincia, la mostra eccezionale di icone e ampolle antiche contenenti la sacra Manna, visitata dagli stessi componenti del G7.In collaborazione con la Croce Rossa Regionale di Bari, è stato promosso il gemellaggio tra la Croce Rossa Italiana e quella Greca, con una grande manifestazione presso l’Ateneo di Bari tra i rappresentati nazionali delle due istituzioni e con dono alla città di Kavala in Macedonia di un’ambulanza attrezzata di strumenti ospedalieri e, alla città di Giannina, di materiale sanitario per gli ospizi. I doni sono stati personalmente offerti dalla vice presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Maria Teresa Letta, e dalla ex presidente regionale pugliese, Santa Fizzarotti Selvaggi a Sua Eccellenza Mons. Procopio, Metropolita di Kavala Filippi e Tassos e a Sua Eccellenza Maximo, Vescovo di Giannina.Alcune manifestazioni Pasqua Ortodossa a Corfù, Feste dell’Amicizia dell’Associazione, Giorni della Memoria (Fortino di Bari) sono state riprese da RAI TRE, Telenorba ed altre emittenti televisive.Alcune manifestazioni Pasqua Ortodossa a Corfù, Feste dell’Amicizia dell’Associazione, Giorni della Memoria (Fortino di Bari) sono state riprese da RAI TRE, Telenorba ed altre emittenti televisive.