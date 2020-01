Vertenza lavoratori Aligros, Trevisi (M5S): “Subito l’intervento della Task Force regionale per l’occupazione”

LECCE - “Ho più volte sollecitato la Regione a occuparsi della vertenza dei lavoratori di Supercentro, ma la Task Force regionale non ha ancora attivato un tavolo sulla questione. Questo nonostante l’interessamento anche da parte della Prefettura di Lecce che ha convocato un incontro tra le parti. Continuerò a battermi per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e che la Regione finalmente faccia la sua parte. Dispiace leggere dalla stampa che i lavoratori si sentano abbandonati da sindacati e istituzioni. posso assicurare loro che non è così”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Antonio Trevisi. A rischio licenziamento ci sono 28 lavoratori, di cui 7 amministrativi, assunti da Supercentro, che rischiano di non essere riconfermati dopo il subentro dell'azienda Maiora nella gestione del contratto di affitto con Aligros."Da subito mi sono interessato a questa vertenza - dichiara Trevisi - e rinnovo ancora una volta la mia massima disponibilità nell’intraprendere tutte le azioni necessarie affinché vengano scongiurati gli esuberi previsti. Le proposte dei lavoratori devono essere ascoltate e la Task Force per l’occupazione deve attivarsi per cercare di risolvere in modo positivo la vertenza. Non possiamo lasciare questi lavoratori nella più totale incertezza sul loro futuro”.