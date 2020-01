Il Prefetto Bellomo già al lavoro per il Papa a Bari

- Un approccio graduale alle varie problematiche di competenza prefettizia ha caratterizzato la prima giornata di Antonia Bellomo alla guida della Prefettura della Provincia di Bari. E' quanto rivelato dallo stesso Prefetto, durante l'incontro con la stampa locale per il suo insediamento ufficiale, svoltosi nel pomeriggio di martedì 7 gennaio 2020 e, nel corso del quale, puntuale è stato il cenno al suo ritorno a Bari dopo 9 anni.Un rientro in una città che ha visto aperta per la sua vivacità turistica e migliorata per la qualità dei servizi. Elementi che hanno introdotto il primo impegno ufficiale che sarà costituito dall'organizzazione per l'arrivo di Papa Francesco a Bari, previsto per domenica 23 febbraio 2020.Un evento che, pur contando su una macchina organizzativa avviata da tempo, dovrà tener principalmente dell'incognita climatica, perchè si svolgerà in quello che meteorologicamente risulta essere il mese più freddo dell'anno.