Lazio-Napoli 1-0: Immobile punisce Ospina

- Non c'è più traccia del Napoli della scorsa stagione. Gli azzurri non riescono ad uscire dalla crisi in cui sono caduti e, allo stadio Olimpico, contro la Lazio, perdono 1-0 puniti da Ciro Immobile che ha approfittato di un errore di Ospina regalando ai suoi tre punti importanti e la decima vittoria consecutiva.Non poteva concludersi meglio la sfida contro il Napoli per la Lazio che festeggia i 120 anni di storia con un record mettendo a segno la decima vittoria consecutiva, una in più della Lazio di Eriksson del '99-2000. Quella dell'Olimpico è stata una partita equilibrata tra due formazioni che hanno cercato di non correre rischi approfittando degli errori degli avversari. I più cinici sono stati i laziali che non hanno perdonato l'errora di Ospina che, all'82esimo, quando la partita sembrava destinata a concludersi sullo 0-0, ha perso palla permettendo ad Immobile di approfittarne. L'attaccante biancoceleste, implacabile, ha punito il portiere azzurro. Immobile, dopo avergli ruba palla, tira: Di Lorenzo prova a respingere ma la palla finisce in rete.La squadra di Inzaghi sale a 42 punti restando in scia di Inter e Juventus mentre per la squadra di Gattuso si tratta della seconda sconfitta consecutiva."Sono io che chiedo di impostare l'azione dal basso, quindi l'errore del portiere ci sta. Siamo sulla strada giusta, ma ora serve riuscire a vincere. Inutile fissare obiettivi, non si può parlare di aria fritta", sono le parole di Gattuso a Sky Sport al termine del match. "E’ un bellissimo record. In queste dieci vittorie c’è anche un trofeo. Oggi abbiamo fatto una grande partita", ha invece dichiarato Inzaghi.