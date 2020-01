Tennis, ATP Cup: la Serbia e la Spagna volano in finale

(credits: Atp Cup Fb)

- Nella prima semifinale dell’ATP Cup di tennis maschile in Australia la Serbia ha vinto a Sydney 3-0 contro la Russia e si è qualificata per la finale. Nel primo singolare Dusan Lajovic ha superato 7-5 7-6 Karen Khachanov. Nel secondo singolare Novak Djokovic ha sconfitto 6-1 5-7 6-4 Daniil Medvedev. Nel doppio Nikola Cacic e Victor Troicki hanno battuto 6-4 7-6 Teimuraz Gabashvili e Konstantin Kravchuk.Nella seconda semifinale la Spagna ha vinto 3-0 a Sydney fuori casa contro l’Australia e si è qualificata per la finale. Nel primo singolare Roberto Bautista Agut ha superato 6-1 6-4 Nick Kyrgios. Nel secondo singolare Rafael Nadal ha sconfitto 4-6 7-5 6-1 Alex De Minaur.. Nel doppio Pablo Carreno Busta e Feliciano Lopez hanno battuto 6-2 6-7 10-4 Chris Guccione e John Peers. Nella finale la Spagna sembra favorita per vincere contro la Serbia e per aggiudicarsi l’ATP Cup.