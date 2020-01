Libia, Di Maio: "Ue parli con una sola voce"

BERLINO - "Alla conferenza di Berlino sulla Libia l'Italia chiederà che "l'Ue parli con una sola voce, di fermare la vendita di armi, di far rispettare le sanzioni previste dall'embargo delle Nazioni Unite". Ad annunciarlo su Facebook il ministro degli Esteriche si trova nella capitale tedesca con il premier"Un appuntamento importante, che vedrà riuniti allo stesso tavolo tutti gli attori di quella che consideriamo una vera e propria guerra per procura", ha sottolineato il titolare della Farnesina ribadendo che l'unica via d'uscita alla crisi in Libia "è quella del dialogo e della diplomazia e, in questa cornice, l'Unione Europea dovrà recitare un ruolo da protagonista"."La risposta alla crisi libica non può essere un'altra guerra", ha evidenziato Di Maio che ha incontrato il ministro turco"Nel 2011 sono stati compiuti errori gravissimi. Li ricordiamo tutti. Il risultato di quell'intervento militare furono migliaia di vittime, nuovi flussi migratori e decine di nuove cellule terroristiche che oggi operano a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste. Non possiamo più ripetere quegli errori", ha ribadito Di Maio.