Al momento non c'è la risoluzione di pace nella Conferenza di Berlino sulla questione Libia. I Paesi europei si sono infatti mostrati separati sulla questione libica, ed Al Serraj, che ha avuto un incontro con la Cancelliera Merkel così come Haftar, ha evidenziato come l'Europa non abbia una visione comune per la risoluzione della crisi.Tra i punti presenti nella bozza del documento finale, costituito in sei capitoli, ci sarebbe l'embargo degli armamenti con la richiesta del cessate il fuoco delle parti, secondo Al Arabiya, per la creazione di un governo unico in Libia che possa dar inizio ad una stagione di riforme economiche e dei diritti umani.