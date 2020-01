Migranti a Taranto, Perrini: “Ma hotspot è in grado di reggere l’arrivo di così tante persone?”

BARI - Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, annuncia un sopralluogo nella struttura di prima accoglienza per venerdì prossimo, 31 gennaio.“Ci sono anche 38 donne, delle quali 12 incinte, e 149 bambini fra i 403 migranti sbarcati a Taranto dalla ONG Ocean Viking. Basta questo per farmi dire che lungi da me il pensiero che queste persone potessero vagare in mare per giorni e giorni, andavano salvati. Poi consapevole dei miei limiti per il ruolo politico che ricopro, aggiungo che non spetta a me esprimermi sulle Politiche migratorie che l’Europa dovrebbe affrontare, lascio questo compito al mio punto di riferimento politico e amico, l’eurodeputato Raffaele Fitto.Quello che invece mi preoccupa è il peso di questi continui arrivi su una città, quella di Taranto, già pesantemente colpita da crisi occupazionali, ambientali, sanitarie. I presidi ospedalieri non sono in grado di fornire assistenza ai tarantini, figuriamoci…per dirne una. Non solo, l’hotspot di Taranto ha una capienza massima di 400 posti, solo 10 giorni fa sono arrivati oltre 100 migranti. Sappiamo che le procedure di identificazione che vengono fatte prima di poterli trasferire nei Paesi europei che sono disponibili ad accoglierli richiedono giorni e giorni… E allora mi chiedo: che accoglienza offriamo a queste persone? Quali trattamenti riserviamo? Il sovraffollamento può causare problemi anche di ordine pubblico?Per questo motivo ho deciso di effettuare un sopralluogo, venerdì prossimo, 31 gennaio, per rendimi conto personalmente della situazione in cui versa l’hotspot e le condizioni nelle quali lavorano gli addetti all’assistenza”.