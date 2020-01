Pallamano: il Conversano trionfa 31-19 a Cologne

Nella prima giornata di ritorno di Serie A di pallamano maschile il Conversano ha vinto 31-19 a Cologne. Il primo tempo è terminato 15-13 per i pugliesi. Nel Conversano buona partita per Carlo Sperti il quale ha segnato 8 gol, Giulio Venturi autore di 3 reti. Bravo anche il portiere Hermones. Dodicesimo successo in questo campionato per il Conversano.La squadra allenata da Alessandro Tarafino ha iniziato bene il 2020 dopo la lunga sosta per le feste di Natale, fine anno ed Epifania. Il Conversano è primo in classifica da solo con 24 punti. Il Siena ha perso 29-28 a Bressanone ed è secondo a 22 punti insieme al Bressanone. Nella seconda giornata di ritorno il Conversano giocherà sabato 25 gennaio alle 19 in casa contro il Sassari. I sardi hanno vinto 34-23 in casa col Fondi e sono quarti a 19 punti.