Il Lecce acquista il trequartista Saponara dalla Fiorentina

- Il Lecce ha acquistato il trequartista di 28 anni Riccardo Saponara in prestito dalla Fiorentina. Saponara stava giocando in questo campionato di Serie A con il Genoa a cui la Fiorentina lo aveva ceduto in prestito.Il calciatore è arrivato al Lecce con l’autorizzazione sia del Genoa che della Fiorentina. In questa stagione Saponara ha giocato 4 partite con il Genoa. Nello scorso campionato di Serie A Saponara ha disputato 22 gare con la Sampdoria. La Fiorentina è titolare del cartellino di Saponara. Saponara ha firmato con il Lecce fino a giugno del 2020.Il Lecce è interessato al mediano ghanese Acquah che sta giocando nello Yeni Malatyaspor nella Serie A della Turchia. Il Lecce potrebbe cedere il trequartista franco congolese Imbula al Leganes in Serie A della Spagna, oppure in Francia o in Turchia e il difensore rumeno Benzar al Perugia in Serie B, dove troverebbe il nuovo allenatore degli umbri Serse Cosmi, il quale nel 2011/12 fu il tecnico del Lecce in Serie A.