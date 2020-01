Pallamano: il Conversano vince 19-18 col Sassari

Nella seconda giornata di ritorno di Serie A di pallamano maschile il Conversano ha vinto 19-18 in casa contro il Sassari. Nel primo tempo 2-0 per i sardi con due gol di Pereira. I pugliesi impattano 7-7 con una rete di Ardan Iballi. Gol di Carlo Sperti, il primo tempo termina 9-8 per il Conversano.Nel secondo tempo le reti di Giannoccaro e di Leal consentono alla squadra pugliese allenata da Alessandro Tarafino di portarsi in vantaggio 12-9. Rete di Carlo Sperti, il Conversano allunga 18-15. Il brasiliano Leal su rigore realizza la rete decisiva per i pugliesi che vincono questo tempo e 19-18 tutta la partita.Successo importante per il Conversano. E’ primo in classifica da solo con 26 punti. Migliori realizzatori, nella squadra di Alessandro Tarafino Ardan Iballi 4 gol, Carlo Sperti e Lupo 3 reti, nel Sassari Pereira 8 gol e Nardin 3 reti. Il Siena ha vinto 32-27 in casa con l’Eppan di Appiano in provincia di Bolzano ed è secondo con 24 punti. Nella terza giornata di ritorno il Conversano giocherà a Trieste.