Coppa Italia Serie D: il Fasano pareggia 1-1 a Tolentino nell'andata della semifinale

Nell’andata della semifinale della Coppa Italia di Serie D il Fasano ha pareggiato 1-1 a Tolentino. Nel primo tempo i pugliesi insidiosi. Un tiro di Cavaliere è stato respinto dal portiere Rossi. Serri di destro ha centrato il palo. Un tiro di Ganci è terminato alto.Nel secondo tempo al 1’ il Fasano è passato in vantaggio con Diaz di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Corvino. Il Tolentino ha replicato. Un tiro di Roci non ha inquadrato la porta. Mastromonaco di sinistro ha colpito la traversa. Al 36’ i marchigiani hanno pareggiato con Strano, tiro di destro. E’ stato annullato ai pugliesi un gol realizzato da Ganci per un fuorigioco.Un risultato positivo per il Fasano. Il ritorno si giocherà il 12 Febbraio allo Stadio “Vito Curlo” di Fasano in provincia di Brindisi in Puglia. Nell’altra semifinale di andata la Sanremese ha vinto 1-0 in casa contro la Folgore Caratese. Per i liguri decisivo il gol realizzato nel primo tempo al 46’ da Scalzi su punizione. Il ritorno si disputerà il 12 febbraio a Carate Brianza in provincia di Monza in Lombardia.