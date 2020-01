Regionali, Pisicchio: “Nostro campo politico aperto a confronto per la Puglia”

BARI - “Un campo politico chiaro e coeso, che mette al centro la Puglia e i pugliesi. Da oggi con il nostro candidato presidente Michele Emiliano inizia la vera sfida per non riconsegnare la nostra regione a una destra senza idee e priva di una visione ragionata e consapevole sui bisogni della Puglia. Noi siamo disponibili al confronto di chi vorrà con noi scrivere il miglior programma possibile. La nostra coalizione per la Puglia ha due punti di forza: ascolto e confronto. E su questo baseremo la nostra campagna elettorale”Lo dichiara l’assessore regionale ed esponente di Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia,, a margine del tavolo di coalizione svoltosi questa mattina a Bari nella sede del PD.