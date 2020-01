Logistica in Puglia, Borraccino: "lavoriamo per ottimizzare il settore, volano di sviluppo e di crescita economica"

BARI - All’attenzione dell’Assessorato allo sviluppo economico della Regione Puglia la riprogrammazione della logistica. La nostra regione per posizione geografica e per il potenziale infrastrutturale di porti, interporto, strade, ferrovie ed aeroporti, possiede degli straordinari strumenti in grado di far crescere i traffici economici di tutti i settori produttivi. Non è da poco vantare 3 porti classificati come scali di interesse nazionale (Bari, Taranto, Brindisi) e 6 porti minori di interesse regionale (Molfetta, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Otranto, Gallipoli). Con il porto di Taranto, terzo porto italiano per movimentazione delle merci, con un ruolo di primo piano nei traffici di tutto il Mediterraneo, recentemente attenzionato altresì da operatori internazionali anche per ciò che riguarda il traffico passeggeri, dotato di vaste aree per le attività della logistica e ben collegato alla rete ferroviaria e al vicino scalo aeroportuale di Grottaglie.Dopo l’incontro dell’ 8 gennaio scorso, il prossimo venerdì 24 gennaio, alle ore 10, presso la Fiera del Levante di Bari, assieme al presidente del Distretto della Logistica Pugliese, al dirigente dell’Istituto Tecnico Superiore per la Logistica, ai presidenti delle due Autorità Portuali pugliesi, quella di Taranto e di Bari, ai rappresentanti di ARTI (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia), dell’Agenzia ASSET, di Aeroporti di Puglia e dei rappresentanti istituzionali dei Comuni di Grottaglie e Molfetta, terremo un importante incontro alla presenza anche di tutti gli stakeholders (associazioni datoriali, rappresentanti sindacali),per il rilancio del comparto della logistica in Puglia. Crediamo che questa sinergia possa essere un valido supporto alla nuova connotazione che si vuole dare al comparto della logistica in Puglia,per rilanciare tutti i servizi del settore, promuovendo fresca progettualità all’insegna dell’innovazione, e rendere il sistema competitivo sui mercati esteri. Ritengo sia doveroso lavorare in tale direzione e continueremo a garantire impegno massimo da parte della Regione Puglia per queste importanti attività indispensabili anche per le istituende ZES, per la Zona Franca Doganale. Così in una nota l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Mino Borraccino.