BARI - Il Coronavirus torna a far paura alla Puglia, dove c'è un secondo caso sospetto, dopo il falso allarme di una cantante lirica di rientro da un tour in Cina. A confermarlo il direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro. Si tratta di una cittadina cinese, residente in Salento, che due giorni fa è andata al pronto soccorso del Fazzi di Lecce con febbre molto alta e difficoltà respiratorie.Ha riferito di aver avuto contatti a Roma alcuni suoi connazionali proveniente dalla zona di Whuan in Cina. Scattate le misure previste da protocollo: la donna è stata messa in isolamento e sono stati fatti i prelievi, che sono stati inviati all'Istituto nazionale per le Malattie infettive Spallanzani di Roma. La paziente, poi, da Lecce è stata trasferita al Policlinico di Bari. Attesi in giornata i primi risultati delle analisi.