Sopralluogo di Franzoso nell'hotspot di Taranto: "Condizioni al limite. Garantire immediato trasferimento"

TARANTO - 'Un centro precario, carente di servizi, inadeguato ad una permanenza superiore alle 48 ore". Sono le condizioni rilevate all'interno dell'hotspot di Taranto, da Francesca Franzoso, consigliere regionale di Forza Italia. Franzoso ha effettuato, nel pomeriggio, un sopralluogo nella struttura, durante le operazioni di identitificazione dei 400 migranti giunti a bordo della Ocean Viking."Le condizioni all'interno del centro sono precarie. - Ha continuato la consigliera - i minori non accompagnati, circa un centinaio, sono stati già redistribuiti in strutture idonee, anche fuori regione. Le donne con piccoli al seguito hanno una sistemazione appena accettabile, collocati in dei moduli prefabbricati. Il resto degli ospiti, perlopiù uomini giovani e ragazzi, stazionano in aree sguarnite di servizi,senza riscaldamento, sfiniti su vecchi materassi senza teli igienici"."Dopo aver verificato di persona le procedure di accoglienza, vigilerò affinché agli ospiti della struttura, sia effettivamente garantito un immediato trasferimento. Nell'hotspot di Taranto, città di mare e di accoglienza, non sussistono le condizioni accettabili per una permanenza prolungata di uomini, donne bambini, già prostrati da una lunga odissea". Ha consluso Francesca Franzoso.