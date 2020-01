Serie B: Rastelli torna a Cremona esonerato Baroni

- In Serie B l’allenatore Massimo Rastelli torna alla Cremonese. E’ stato esonerato Marco Baroni dopo la sconfitta 1-0 a Udine contro il Pordenone nella diciannovesima e ultima giornata di andata prima della sosta del campionato. Baroni era subentrato a Rastelli a Ottobre 2019 dopo la settima giornata di andata. Con Baroni la Cremonese ha ottenuto solo 11 punti in 11 partite. I lombardi sono quartultimi in classifica con 21 punti in zona play out.Rastelli debutterà sulla panchina della Cremonese prima negli ottavi di finale di Coppa Italia martedì 14 gennaio a Roma contro la Lazio e dopo alla ripresa del campionato di Serie B sabato 18 gennaio in casa contro il Venezia. Massimo Rastelli, 51 anni è di Torre del Greco in provincia di Napoli in Campania. Il tecnico dell’Empoli Roberto Muzzi è a rischio esonero dopo il pareggio 1-1 in casa contro il Livorno nel derby toscano.L’Empoli è sestultimo in classifica con 22 punti. Se il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi decidesse di cambiare allenatore al suo posto o potrebbe tornare Cristian Bucchi sostituito a Novembre 2019 da Muzzi oppure potrebbe esserci una soluzione interna. In questo caso il nuovo tecnico potrebbe essere l’allenatore della squadra Primavera Antonio Buscè.