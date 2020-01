Serie C: Bari e Monopoli in cerca di riscatto

(credits: Ssc Bari)

Riscattare la sconfitta subita alla seconda giornata del girone di andata. E' l'obiettivo che accomuna Monopoli, Virtus Francavilla e Bari alla ripresa del campionato monca del primo turno del Gruppo C della Serie C 2019-2020 che sarà recuperato mercoledì 22 gennaio. Se di riscatto si deve scrivere in termini quantitativi, quello più pesante appartiene al Bari, che alle ore 15.00 di domenica 12 gennaio ritroverà all'Enrico Rocchi la Viterbese Castrense.La compagine laziale, nel confronto del 1 settembre 2019, espugnò sorprendentemente il San Nicola, sconfiggendo il Galletto per 3-1. Un buon motivo quello della rivincita degli uomini di Vivarini, utile per ridurre le distanze dalla Reggina. La capolista anticiperà in casa della Cavese alle 20.45 di sabato 11 gennaio. Sulla scia del Bari c'è il Monopoli che alle 17.30 del 12 gennaio ospiterà al Veneziani la Paganese vittoriosa all'andata per 2-0 sui biancoverdi.