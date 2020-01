Tennis, ATP Cup: Serbia e Spagna volano in semifinale

(Getty via Atp Cup)

Nei quarti di finale dell’ATP Cup di tennis maschile in Australia, la Serbia ha vinto 3-0 a Perth contro il Canada e si è qualificata per la semifinale. Nel primo singolare Dusan Lajovic ha superato 6-4 6-2 Felix Auger Aliassime.Nel secondo singolare Novak Djokovic ha sconfitto 4-6 6-1 7-6 Denis Shapovalov. Nel doppio Nikola Cacic e Viktor Troicki hanno battuto 6-2 6-2 Peter Polansky e Adil Shamasdin. La Spagna ha vinto 2-1 a Perth contro il Belgio e si è qualificata per la semifinale.Nel primo singolare lo spagnolo Roberto Bautista Agut ha sconfitto 6-1 6-4 Kimmer Coppejans. Nel secondo singolare il belga David Goffin ha superato a sorpresa 6-4 7-6 Rafa Nadal. Nel doppio gli spagnoli Rafa Nadal e Pablo Carreno Busta hanno battuto 6-7 7-5 10-7 Soran Vliegen e Sander Gillè. Nelle semifinali la Serbia sfiderà la Russia e la Spagna giocherà in trasferta contro l’Australia.