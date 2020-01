Serie C: il Bari acquista il difensore Matteo Ciofani

Il Bari ha acquistato il difensore Matteo Ciofani, 32 anni, a titolo definitivo dal Pescara. Ciofani ha firmato fino a giugno 2021 con la possibilità di rinnovare il contratto al termine della prossima stagione. Il difensore si è già allenato ieri per la prima volta col Bari. E’ felice di giocare in Serie C con la squadra di Vincenzo Vivarini. Nella scorsa stagione Matteo Ciofani ha disputato 24 gare in B col Pescara. Con la squadra abruzzese ha giocato nove partite in B in questa stagione. Ha già giocato in Puglia nel Bitonto in Serie D nel 2008.Sembra tramontata per il Bari la possibilità di ingaggiare dall’Ascoli il trequartista serbo Ninkovic per il quale i marchigiani chiedono un prezzo molto alto. Ci sarebbe una trattativa col Monopoli per la punta Donnarumma. L’attaccante Ferrari è stato richiesto dall’Ascoli in B e dal Como e dal Vicenza in C. All’attaccante Neglia sono interessati l’Avellino e la Casertana. Il centrocampista nigeriano Awua potrebbe essere ceduto al Cesena in Serie C.