Serie A: il Lecce ko 1-0 con l'Udinese al Via del Mare

Nella diciottesima e penultima giornata di andata di Serie A il Lecce ha perso 1-0 in casa contro l’Udinese. Nel primo tempo i salentini insidiosi. Una rovesciata al volo di Babacar è terminata di poco fuori. Una conclusione di Falco è stata respinta con i pugni dal portiere Musso. Babacar di destro ha centrato la traversa. L’Udinese in contropiede. Fofana si è fatto anticipare all’ultimo momento dal portiere Gabriel.Nel secondo tempo annullati due gol ai friulani realizzati da Okaka entrambi per fuorigioco. Una conclusione di Fofana ha trovato pronto Gabriel a salvarsi con i pugni. Il Lecce è andato vicino al gol. Petriccione di destro ha sfiorato il palo. Al 43’ l’Udinese è passata in vantaggio con l’argentino De Paul, tiro da pochi metri. Sono stati concessi sei minuti di recupero. La squadra di Ivan Gotti velocissima. Un tiro di Fofana non ha inquadrato la porta.Ancora un ko allo Stadio “Via del Mare” per il Lecce dopo quello per 3-2 col Bologna prima della sosta. I pugliesi sono quartultimi in classifica con 15 punti. Nella diciannovesima e ultima giornata di andata il Lecce giocherà lunedì 13 gennaio alle 20, 45 a Parma. Gli emiliani hanno perso 5-0 in trasferta contro l’Atalanta.