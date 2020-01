Attentati a Foggia: sequestrati armi e ordigni

FOGGIA - Maxi-sequestro adi armi, munizioni da guerra e ordigni esplosivi durante le circa 100 perquisizioni compiute in città dopo tre attentati intimidatori e un omicidio. A renderlo noto lache in una nota del procuratore"plaude all'iniziativa delle Forze di Polizia che, all'esito di una riunione di coordinamento tenutasi in Bari anche con la partecipazione della Procura di Foggia, questa notte hanno eseguito d'iniziativa numerose perquisizioni sequestrando armi, munizioni da guerra e ordigni".