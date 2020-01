- Erano circa un centinaio di tifosi, insieme a Boban, ad attendere all'aeroporto di Linate per il ritorno di Ibrahimovic al Milan. Dopo le visite mediche alla Madonnina, Zlatan si recherà a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà al Diavolo per i prossimi 6 mesi.Lo svedese, che ritorna a vestire rossonero dopo 9 anni, ha salutato i tifosi: "Sono molto contento per questo mio ritorno. È una grande emozione per me, ho sempre detto che questa è casa mia e finalmente sono qui. Sono stato in altre squadre ma finalmente sono tornato. Questo è l’importante. Un messaggio per i tifosi? Che sono qua, finalmente... E soprattutto che sto aspettando tutti a San Siro e spero di far saltare ancora San Siro come prima".