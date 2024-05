Per proteggere un sogno serve solo l'amore: le Rose di Santa Rita in Piazza per l'Infanzia

Quando: Sabato 18 e Domenica 19 Maggio 2024

Orario: Dalle ore 09:00

Dove: Giardino di Santa Rita, Via Giovanni Candura Ang. Pacifico Mazzoni, Quartiere San Paolo, Bari

Contatti e Informazioni



Per ulteriori informazioni sull'evento e su come contribuire ai progetti della Fondazione Santa Rita da Cascia, è possibile visitare il sito ufficiale della Fondazione o contattare direttamente il Comitato del Giardino di Santa Rita.



Unisciti a noi e fai la differenza nella vita di tanti giovani. Per proteggere un sogno, serve solo l'amore. Per ulteriori informazioni sull'evento e su come contribuire ai progetti della Fondazione Santa Rita da Cascia, è possibile visitare il sito ufficiale della Fondazione o contattare direttamente il Comitato del Giardino di Santa Rita.Unisciti a noi e fai la differenza nella vita di tanti giovani. Per proteggere un sogno, serve solo l'amore.

BARI - Il Comitato del Giardino di Santa Rita invita la comunità a un evento speciale di beneficenza, che si terrà sabato 18 e domenica 19 maggio 2024, a partire dalle ore 09:00, presso il Giardino di Santa Rita, situato nel quartiere San Paolo di Bari, all'angolo tra Via Giovanni Candura e Pacifico Mazzoni. L'iniziativa, denominata "Le Rose di Santa Rita scendono in piazza", è dedicata al sostegno dell'infanzia e accoglie una serie di attività e progetti della Fondazione Santa Rita da Cascia.L'evento mira a garantire un futuro migliore a tanti giovani, sia in Italia che nel resto del mondo, attraverso i progetti per l'infanzia promossi dalla Fondazione Santa Rita da Cascia. Tra i progetti sostenuti, vi è "L'Aveare", un centro di accoglienza a Cascia che ospita minori in situazioni familiari di disagio.Parte del ricavato sarà destinato anche a Cuzco, in Perù, dove la Fondazione sta lavorando per completare la costruzione di un auditorium presso il collegio "San Augustin De Hipona". Questo spazio sarà utilizzato per eventi educativi e di promozione sociale, come seminari, laboratori, incontri di formazione e gruppi di mutuo aiuto. Il progetto beneficia oltre 300 studenti e la comunità locale, che affronta gravi problemi socio-economici come l'abuso di alcol e droga, la violenza sulle donne e il favoreggiamento della prostituzione.Il Giardino di Santa Rita sarà il cuore pulsante di questa manifestazione di solidarietà, che offrirà diverse attività per coinvolgere grandi e piccini in una nobile causa. Partecipare significa dare un contributo concreto per migliorare la vita di tanti bambini e ragazzi che vivono in condizioni di difficoltà.Dettagli dell'Evento