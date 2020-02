Auto finisce fuori strada, muore giovane

PINEROLO - Dramma nella notte a Bricherasio, nel Pinerolese, dove un 32enne è morto, e altri tre sono rimasti feriti, in un incidente stradale. I giovani viaggiavano su un'auto che in via degli Archibugieri di San Giorgio, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada. L'incidente è avvenuto sulla Provinciale 164, all'altezza di una rotonda. Il conducente è deceduto sul colpo. Un passeggero è stato trasportato dal 118 all'ospedale Cto di Torino ed è in gravi condizioni. Gli altri due sono ricoverati all'ospedale di Pinerolo. Indagano i carabinieri.