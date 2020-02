Bari, al via 'Mediterraneo, frontiera di pace'

(credits: Edo Giua)

Quattro giorni di laboratorio sinodale per elaborare delle proposte concrete - come richiesto da Papa Francesco - a favore di un Mediterraneo frontiera di pace. E' il compito che dovranno eseguire 58 Vescovi di 20 Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, attraverso i tavoli che saranno istituiti dalla mattinata di giovedì 20 febbraio e che si concluderanno venerdì 21 febbraio 2020.A precedere questa 2 giorni di confronto sempre al Castello Svevo, dalle ore 16 di mercoledì 19 febbraio, la cerimonia di apertura dei lavori con la relazione introduttiva del Presidente della Cei Cardinal Gualtiero Bassetti che precederà l'illustrazione dei lavori da parte di Monsignor Antonino Raspanti in qualità di Responsabile del Comitato scientifico-organizzativo "Mediterraneo, frontiera di pace".Nella mattinata di domenica 23 febbraio 2020, a partire dalle 8.30 e presso la Basilica di San Nicola, sarà sottoposta a Papa Francesco la sintesi dei lavori.