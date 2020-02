Bari rende omaggio a Chiara Fumai

- Al Teatro Margherita di Bari si terrà la mostra dedicata all'indimenticabile Chiara Fumai, tragicamente scomparsa nel 2017 a soli 39 anni. La visita straordinaria sarà introdotta dal prof. Pietro Marino, critico e storico dell’arte, con una prolusione sulla figura di Chiara Fumai, la sua breve ma intensa carriera e sulle singole opere in mostra. La suggestiva mostra presenta una serie di importanti video performance e installazioni eseguite dall’artista. Chiara aveva rapidamente conquistato notorietà internazionale, confermata dalla sua presenza postuma fra i tre artisti che hanno rappresentato l’Italia alla Biennale di Venezia del 2019.Gioielleria HORUS –Via Dante, 5 - BariProfumeria CRABTREE & EVELYN Via Principe Amedeo 126 – BariCentro Natura Erboristeria di Lafortezza G.ppe - Via Arcidiacono Giovanni 14 - Bari