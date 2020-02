Coppa della Divisione di calcio a 5 donne: la Salinis Margherita di Savoia ko 2-0 col Montesilvano in finale

Nella finale della Coppa della Divisione di calcio a cinque femminile la Salinis Margherita di Savoia ha perso 2-0 a Taranto al “Pala Fiom” contro il Montesilvano. Nel primo tempo sono passate in vantaggio le abruzzesi con la Zamparo di destro. Le pugliesi hanno sfiorato il pareggio con Natalia Rozo e con Jessika Manieri i cui tiri sono stati respinti con le mani dalla portiera Sestari. Nel secondo tempo il Montesilvano ha raddoppiato con Bruna Borges, tiro di sinistro. Nella prima semifinale la Salinis Margherita di Savoia ha vinto 6-1 con lo Statte.Nel primo tempo in vantaggio la Salinis con Jessika Manieri di destro. Nel secondo tempo ha pareggiato lo Statte con la Soldevilla di sinistro. La Salinis è ritornata in vantaggio con Valentina Siclari su rigore dato per un fallo della Soldevilla sulla stessa Siclari. La Salinis ha realizzato la terza rete con Jessika Manieri, tiro al volo. E’ andata in gol per la quarta volta ancora con la Manieri, tiro da lontano. Di nuovo la Manieri di destro ha consentito alla Salinis di segnare la quinta rete. La Salinis è andata in gol per la sesta volta. Nicoletta Mansueto ha involontariamente deviato il pallone nella propria porta. Nell’altra semifinale il Montesilvano ha sconfitto 6-1 il Grisignano.