Bari2020: i Delegati nelle parrocchie di Bari-Bitonto

BARI - Venerdì 21 febbraio dalle ore 18.15 l’arcidiocesi di Bari-Bitonto accoglierà in alcune comunità parrocchiali i delegati dell’Incontro “Mediterraneo, frontiera di pace” (Bari, 19-23 febbraio 2020), che celebreranno la S. Messa e dialogheranno con i fedeli.Nelle intenzioni dell’arcivescovo Francesco Cacucci sarà un’occasione unica di conoscenza reciproca e di ascolto. Di seguito l’elenco delle parrocchie con i rispettivi ospiti.BARISua Beatitudine GHABROYAN Grégoire Pierre XX,Patriarca di Cilicia degli ArmeniS. Maria del CarmeloParroco: P. Pietro BaranSua Ecc.za Mons. SPREAFICO Ambrogio, Vescovo diFrosinone-Veroli-FerentinoSua Beatitudine Card. SAKO Louis Raphaël, Patriarca diBabilonia dei CaldeiS. AntonioParroco: P. Vito DipintoSua Ecc.za Mons. CROCIATA Mariano, Vescovo diLatina-Terracina-Sezze-PrivernoSua Beatitudine YOUNAN Ignace Youssif III, Patriarca diAntiochia dei SiriCuore Immacolato di MariaParroco: P. Vincenzo D'AngeloSua Em.za Card. SANDRI Leonardo, Prefetto dellaCongregazione per le Chiese Orientali (Santa Sede)San PasqualeParroco: Don Dorino AngelilloSua Em.za Card. OMELLA Y OMELLA Juan José,Arcivescovo di BarcellonaSua Em.za Card. CZERNY Michael, Sotto-Segretariodella Sezione migranti e rifugiati del Dicastero per ilServizio dello Sviluppo Umano Integrale (Santa Sede)San PaoloParroco: Don Giovanni LeporeSua Ecc.za Mons. BRAMBILLA Franco Giulio, Vescovo diNovaraSua Ecc.za Mons. ANTIBA Nicolas, Protosincellodell’Arcieparchia di Damas dei Greco-MelkitiResurrezioneParroco: Don Enrico DabbiccoSua Ecc.za Mons. BRESSAN Luigi, Vescovo emerito diTrentoSua Em.za Card. BAGNASCO Angelo, Arcivescovo diGenova, Presidente del Consiglio delle ConferenzeEpiscopali d’Europa (CCEE)San GiuseppeParroco: Don Tino LucarielloSua Ecc.za Mons. ABBA Ephrem Yousif Mansoor,Arcivescovo di Baghdad dei SiriCONFERENZA EPISCOPALE ITALIANAUfficio nazionale per le comunicazioni socialiSua Em.za Card. LÓPEZ ROMERO Cristóbal, Arcivescovodi RabatREDENTOREParroco: Don Francesco PreiteSua Ecc.za Mons. FRENDO George, Arcivescovo diTiranë-Durrës, Presidente della Conferenza Episcopaledell’AlbaniaS. Maria MaddalenaParroco: Don Carmine LeuzziBITONTOSua Em.za Card. BASSETTI Gualtiero, Arcivescovo diPerugia-Città della Pieve, Presidente della ConferenzaEpiscopale ItalianaSantuario Santi MediciParroco: Don Vito PiccinonnaSua Ecc.za Mons. FAHIM AWAD HANNA Botros,Vescovo di MinyaSua Beatitudine SEDRAK Ibrahim Isaac, Patriarca diAlessandria dei CoptiConcattedrale di BitontoParroco: Don FrancescoAcquafreddaSua Ecc.za Mons. GALEA-CURMI Joseph, VescovoAusiliare e Vicario generale di MaltaPALO DEL COLLESua Ecc.za Mons. BIZZETI Paolo, Vicario Apostolico diAnatoliaSpirito SantoParroco: Don Vito DidonnaMODUGNOSua Em.za Card. PULJIĆ Vinko, Arcivescovo diVrhbosna, Presidente della Conferenza Episcopaledella Bosnia-ErzegovinaS. Maria AnnunziataParroco: Don Nicola ColatortiSua Ecc.za Mons. DI TORA Guerino, Vescovo Ausiliaredi RomaBARI-CATINOSua Ecc.za Mons. ANTONIAZZI Ilario, Arcivescovo diTunisS. NicolaParroco: Don Luciano CassanoTORITTOSua Em.za Card. HOLLERICH Jean-Claude, Arcivescovodi Luxembourg, Presidente della Commissione delleconferenze episcopali dell’Unione Europea (Comece)S. NicolaParroco: Don Marino CutroneSua Ecc.za Mons. MARAYATI Boutros, Arcivescovo diAleppo degli ArmeniBINETTOSua Ecc.za Mons. STEFANOU Petros, Vescovo di Syros,Milos e SantoriniS. Maria AssuntaParroco: Don Domenico NatillaCONFERENZA EPISCOPALE ITALIANAUfficio nazionale per le comunicazioni socialiBITETTOSua Ecc.za Mons. ROSSOLATOS Sevastianos,Arcivescovo di Athēnai, Presidente della Conferenzadei Vescovi Cattolici della GreciaS. Michele Arcangelo Parroco: DonDomenico CastellanoSua Ecc.za Mons. YALDO Basel, Vescovo Ausiliare diBaghdad dei CaldeiGRUMO APPULASua Ecc.za Mons. TIERRABLANCA GONZÁLEZ Rubén,Vicario Apostolico di IstanbulSanta Maria AssuntaParroco: Don Michele Delle FoglieSANNICANDROSua Ecc.za Mons. GONZÁLEZ MONTES Adolfo, Vescovodi AlmeríaS. Maria AssuntaParroco: Don Antonio SerioSua Ecc.za Mons. CVIKL Alojzij, Arcivescovo di MariborCASSANO MURGESua Ecc.za Mons. HOČEVAR Stanislav, Arcivescovo diBeogradMadonna Delle GrazieParroco: Don Nicola BoccuzziSua Ecc.za Mons. ZORNOZA BOY Rafael, Vescovo diCádiz y CeutaCASAMASSIMASua Ecc.za Mons. CARRÉ Pierre-Marie, Arcivescovo diMontpellierS. CroceParroco: Don Carlo LattaruloSua Ecc.za Mons. DESFARGES Paul, Arcivescovo diAlgeri, Presidente della Conferenza EpiscopaleRegionale del Nord dell’Africa (C.E.R.N.A.)GIOIA DEL COLLESua Ecc.za Mons. PIZZABALLA Pierbattista,Amministratore Apostolico «sede vacante» delPatriarcato Latino di GerusalemmeS.M. MaggioreParroco: Don Antonio PosaSAMMICHELESua Ecc.za Mons. LIPOVŠEK Stanislav, Vescovo emeritodi CeljeS. Maria del CarmineParroco: Don Nicola MastrandreaSua Ecc.za Mons. POMPILI Domenico, Vescovo di RietiADELFIASua Ecc.za Mons. NAFFAH Joseph, Vescovo di Curia diAntiochia dei MaronitiImmacolataParroco: Don Salvatore De PascaleSua Ecc.za Mons. MEINI Mario, Vescovo di FiesoleCAPURSOCONFERENZA EPISCOPALE ITALIANAUfficio nazionale per le comunicazioni socialiRev.do Fr. PATTON Francesco, Custode di Terra Santa Madonna del PozzoParroco: P. Filippo D’AlessandroCELLAMARESua Ecc.za Mons. KHAIRALLAH Mounir, Vescovo diBatrun dei MaronitiS. Maria AnnunziataParroco: Don Domenico PietanzaTRIGGIANOSua Ecc.za Mons. PERAGINE Giovanni, AmministratoreApostolico dell’Amministrazione apostolica di AlbaniameridionaleSan FrancescoFra Giampaolo LacerenzaFra Nicola SummoVALENZANOSua Ecc.za Mons. EL-HAGE Moussa, Arcivescovo diHaifa e Terra Santa dei MaronitiSan RoccoParroco: P. Gerad YapoBITRITTOSua Ecc.za Mons. REDAELLI Carlo Roberto Maria,Arcivescovo di GoriziaS. M. di CostantinopoliParroco: Don Domenico LieggiRev.do AL-KABALAN Rami, Visitatore Apostolico per ifedeli siro-cattolici residenti in Europa occidentaleBARI-CARBONARASua Ecc.za Mons. AVELINE Jean Marc, Arcivescovo diMarseilleSanta RitaParroco: Don Domenico FornarelliSua Ecc.za Mons. CHAHDA Denys Antoine, Arcivescovodi Alep dei SiriMOLASua Ecc.za Mons. BUGEJA George, Vicario Apostolico diTripoliSacro Cuore Mola di BariParroco: Don Franco FanizzaSua Ecc.za Mons. MANIAGO Claudio, Vescovo diCastellanetaNOICATTAROSua Ecc.za Mons. SCICLUNA Charles Jude, Arcivescovodi Malta, Presidente della Conferenza Episcopale diMaltaS. Maria del SoccorsoParroco: Don Giovanno CaporussoSua Ecc.za Mons. BATTAH Youhanna Jihad, Arcivescovodi Damas dei Siri(EXTRA-DIOCESI)Sua Ecc.za Mons. PULJIĆ Želimir, Arcivescovo di Zadar,Presidente della Conferenza Episcopale di CroaziaMaria SS Assunta TuriParroco: Don Giovanni AmodioCONFERENZA EPISCOPALE ITALIANAUfficio nazionale per le comunicazioni socialiSua Ecc.za Mons. ROGIĆ Tomislav, Vescovo di