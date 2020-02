Basket: il San Severo vince 73-67 col Montegranaro

- Nella decima giornata di ritorno di A/2 di basket maschile il San Severo ha vinto 73-67 in casa contro il Montegranaro. Primo quarto, Cortese 5-0 per i marchigiani. Ogide impatta per i pugliesi, 12-12. Di nuovo Ogide, 14-13 per il San Severo. Questo quarto termina in parità, 21-21. Secondo quarto, Antelli 28-27 per il San Severo. Spanghero, 31-27. Maspero, il San Severo si impone 38-32. Terzo quarto, Thomas 40-38 per il Montegranaro. Ogide consente ai pugliesi di raggiungere la parità, 40-40. Antelli, 49-47 per il San Severo. La squadra pugliese trionfa 52-49.Quarto quarto, Antelli 54-49 per il San Severo allenato da Lino Lardo. Ogide, 63-56. Maspero, 71-61. Il San Severo vince questo quarto e 73-67 tutta la partita. Successo importante per i pugliesi. Sono terzultimi in classifica con 20 punti. Migliori realizzatori, nel San Severo Ogide 21 punti, nel Montegranaro Cucci 13 punti. Nell’undicesima giornata di ritorno il San Severo giocherà a Udine. I friulani hanno 77-56 a Piacenza e sono quarti in classifica con 28 punti.