Tennis: a Marsiglia Travaglia ko, a Rio eliminati Cecchinato e Caruso

- Nel primo turno del torneo di tennis maschile di Marsiglia in Francia Stefano Travaglia ha perso in tre set, 6-7 7-6 6-3 contro il canadese Auger Aliassime. Nel secondo turno il canadese Pospisil ha vinto 6-3 6-4 col polacco Hurkacz. Il francese Herbert ha battuto 7-6 6-4 il kazako Kukushkin. A Rio de Janeiro in Brasile nel primo turno Marco Cecchinato è stato eliminato 6-4 6-7 6-1 dal serbo Lajovic. Salvatore Caruso ha perso 7-5 6-4 contro lo spagnolo Munar.A Bergamo nel primo turno Luca Vanni ha vinto 6-1 6-2 contro Fabrizio Ornago. Matteo Gigante ha perso 6-7 7-6 7-5 contro il belga De Greef. Raul Brancaccio ha sconfitto 3-6 6-0 6-1 il turco Celikblek. Andrea Arnaboldi ha superato 7-6 6-4 lo slovacco Klein.Nel torneo di tennis donne di Dubai negli Emirati Arabi nel secondo turno la ceca Pliskova ha vinto 6-1 6-2 con la francese Mladenovic. La spagnola Muguruza ha sconfitto 7-5 4-6 6-4 la russa Kudermetova. La kazaka Rybakina ha superato 6-3 6-3 la ceca Siniakova.