Basket: Milano ko 105-97 con lo Zalgiris Kaunas in Eurolega

Nella ventiseiesima giornata di Eurolega di basket maschile Milano ha perso 105-97 dopo un tempo supplementare fuori casa contro i lituani dello Zalgiris Kaunas. Primo quarto, Jankunas 9-8 per la squadra avversaria. Micov impatta per Milano, 13-13. Roll, 20-16 per i lombardi. Crawford, lo Zalgiris si impone 27-25. Secondo quarto, Hayes 33-25 per gli avversari. Ancora Hayes, 38-30. Leday, 41-37. Ulanovas, 46-44. Milaknis, lo Zalgiris prevale di nuovo 53-44. Terzo quarto, Walkup 58-50 per la squadra avversaria. Rodriguez, 61-60 Milano. Crawford, 66-65 per gli avversari. Walkup, lo Zalgiris trionfa 72-71.Quarto quarto, Ulanovas 79-76 per i lituani. Leday,86-78. Sykes permette a Milano di raggiungere la parità, 89-89. Questo quarto termina in parità, 91-91, necessario il tempo supplementare. Nell’extra time Lekavicius, 94-91 Zalgiris. Di nuovo Lekavicius, 97-93. Leday, lo Zalgiris vince questo tempo supplementare e 105-97 tutta la partita. Sconfitta immeritata per Milano. E’ dodicesimo in classifica con 22 punti. Migliori realizzatori, nel Milano Tarczewski 18 punti, nello Zalgiris Kaunas Hayes 21 punti. Nella ventisettesima giornata Milano giocherà martedì 3 marzo alle 20,45 in casa contro gli spagnoli del Real Madrid.