Oms: "Coronavirus ora pone la minaccia globale 'molto alta'"

ROMA - L'Organizzazione mondiale della Sanità eleva a "molto alta" la minaccia globale posta dal covid-19. Ad annunciarlo il direttore generale dell'organizzazione, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Abbiamo ancora la possibilità di contenere questo virus, se azioni forti vengono prese per individuare i casi precocemente, isolare e curare i pazienti e tracciare i contatti" ha dichiarato Ghebreyesus, in conferenza stampa, riconoscendo che "la crescita continua nel numero di casi di Covid-19 e il numero di Paesi colpiti negli ultimi giorni, sono chiaramente fonte di preoccupazione".Ghebreyesus ha anche evidenziato che è soprattutto l'Italia a 'esportare' in questo momento il virus. "Da ieri Danimarca, Estonia, Lituania, Paesi Bassi e Nigeria hanno registrato i loro primi casi di Covid-19, tutti avevano legami con l'Italia: 24 casi sono stati esportati dall'Italia in 14 Paesi, 97 casi dall'Iran a 11 nazioni".