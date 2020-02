Basket: Milano ko 84-80 col Barcellona

(credits: Olimpia Milano Fb)

- Nella ventiquattresima giornata di Eurolega di basket maschile Milano ha perso 84-80 fuori casa contro gli spagnoli del Barcellona. Primo quarto, Hanga 9-5 Barcellona. Delaney, 15-8. Davies, 21-11. Oriola, il Barcellona si impone 23-17. Secondo quarto, Tomic 28-22 per gli spagnoli. Crawford, 34-31 per i lombardi. Ancora Crawford, Milano prevale 45-36. Terzo quarto, Tarczewski, 49-44 per la squadra allenata da Ettore Messina. Delaney, 55-50 per gli spagnoli. Kuric, 63-55. Il Barcellona trionfa 63-59.Quarto quarto, di nuovo Kuric 68-62 per la squadra avversaria. Tomic, 72-66. Davies, 76-73. Kuric, 83-78. Il Barcellona vince questo quarto e 84-80 tutta la partita. Sconfitta immeritata per Milano. E’ ottavo in classifica con 22 punti. Migliori realizzatori nei lombardi, Rodriguez 14 punti, nel Barcellona Delaney 26 punti. Nella venticinquesima giornata Milano giocherà giovedì 20 gennaio alle 20,45 in casa contro i russi del Khimki Mosca.